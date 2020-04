Die Regierung hat nicht nur für die Trainings der Bundesligisten in Kleingruppen grünes Licht gegeben, sondern auch für die Durchführung von Geisterspielen in der Bundesliga. Aber wird die Meisterschaft am Rasen oder am „grünen Tisch“ beendet? Das steht eben noch nicht fest. Wir wollen in unserer Umfrage ihre Meinung wissen.