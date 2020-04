Technisches Museum startet digitale Ausstellung

Die Sammeltätigkeit des Technischen Museums Wien beschränkte sich bisher auf materielle Artefakte. Mit der neuen Sammlung, dem „10-Megabyte-Museum“, soll sich das ändern. Fortan soll auch das digitale Erbe aufbewahrt werden. Gesammelt werden soll Material, das ausschließlich in digitaler Form vorliegt und nicht größer als 10 MB ist. „Stellen Sie sich vor, Sie haben nur 10 MB zur Verfügung, um das zu sichern, was Ihnen persönlich wichtig erscheint. Was könnte das sein, wenn Sie sich auf 10 MB beschränken müssten?“, schreibt das Museum auf seiner Website und ruft dazu auf digitale Schätze einzureichen und damit zu verewigen.