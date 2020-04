Abstellraum unter Treppe

Einige Merkmale des Hauses sollen auch in ihren Büchern über den Zauberlehrling auftauchen. So gab es dort einen Abstellraum unter der Treppe - ähnlich dem Verschlag, in dem Harry Potter bei seinen Verwandten, der Familie Dursley, leben musste. Einige Personen in Rowlings Werken sollen an Lehrer und Freunde aus Tutshill erinnern.