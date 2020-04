Mundschutz gehört normalerweise nicht zu der auffälligen Berufskleidung der Rauchfangkehrer – ab sofort ist er aber auch für die Zunft der Schornsteinfeger Pflicht. Diese nehmen ihre reguläre Arbeit nun wieder auf, ganz untätig waren sie aber auch während des „Shutdowns“ nicht. „Wir waren ständig und rund um die Uhr auf Abruf, um etwaige Notfälle zu meistern. Und deren Zahl wuchs in der letzten Zeit sprunghaft an“, sagt Peter Engelbrechtsmüller von der blau-gelben Innung der kohlrabenschwarzen Glücksbringer. Rund 3000 Einsätze gab es seit Beginn der Krise. Durch die Abarbeitung der „normalen“ Kehrtermine sollten sich Heizungsstörungen sowie Rückstaus in den Abzügen – das waren die häufigsten Notfälle – aber wieder einpendeln. Natürlich werden die Arbeiten unter strengen Hygiene-Vorschriften ablaufen, die von der Innung mithilfe der Gewerkschaft und des Roten Kreuzes erarbeitet wurden. Appell an Kunden: „Bitte den Sicherheitsabstand einhalten!“