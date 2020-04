Wie auch in unzähligen anderen Hotelleriebetrieben des Landes ist im bekannten Hilton Garden Inn in Wiener Neustadt der Stillstand eingezogen. Bis 30. April wurde die behördliche Sperre vorerst verlängert, zwischenzeitlich arbeitet man vor Ort aber schon an neuen Konzepten, heißt es: „Wir haben unser Haus als Notunterkunft für Fach- und Pflegekräfte angeboten. Die Rückmeldungen sind gut“, bestätigt Geschäftsführer Michael Seitz. Der wirtschaftliche Schaden dürfte jedenfalls enorm sein und sogar in die Hunderttausende Euro gehen. Von den 79 Angestellten sind bereits 52 Mitarbeiter in Kurzarbeit – Tendenz steigend.