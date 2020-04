Damit hat wohl niemand je gerechnet und viele sind einfach nur noch baff: Die gefürchtete Chefin der US-„Vogue“ hat auf Instagram ein Foto gepostet, das sie in einem Kleidungsstück zeigt, das sie bisher naserümpfend abgelehnt hat. Ja, nicht einmal besessen will sie so eines haben. Die Rede ist von einer Jogginghose. In genau einer solchen hat sich die gefürchtete Magazinchefin jetzt gezeigt.