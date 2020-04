Juristen hatten die Maßnahmen der Regierung, die im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie getroffen wurden, als problematisch eingestuft. Eine von Gesundheitsminister Rudolf Anschober eingesetzte Expertengruppe soll die Maßnahmen nun evaluieren. Kritisiert wurde beispielsweise, dass weder Polizei noch Bürgern zu Beginn der Ausgangsbeschränkungen klar war, was erlaubt war und was nicht. So hatte die Regierung gemeint, auch private Osterfeiern untersagen zu können, was Juristen als unzulässigen Eingriff in das Hausrecht werteten.