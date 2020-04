Völlig außer Kontrolle geraten war das Zündeln eines Pärchens in der Vorwoche im Warteraum des Bahnhofs in Bad Vöslau. Um sich die Wartezeit auf den nächsten Zug zu verkürzen, sollen die beiden 19-Jährgen nämlich versucht haben, eine Plexiglasscheibe schmelzen zu lassen. Doch der Plan ging schief, das Feuer breitete sich rasch aus. Die Folge: Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 35.000 Euro. Mehrere Wohnungen mussten evakuiert werden.