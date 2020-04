Die Tour de France ist das für das Überleben vieler Teams wichtigste Rennen, sie hat bei der Neugestaltung des Terminkalenders Vorrang. Die Straßen-Weltmeisterschaften in Aigle (Schweiz) mit dem Herren-Eliterennen am Schlusstag behalten laut UCI den Termin vom 20. bis 27. September. Danach soll nach den jüngsten Plänen der Giro d‘Italia gefolgt von der Vuelta a Espana in Szene gehen. Auch für „Monumente“ des Radsports wie Mailand-Sanremo, Flandern-Rundfahrt, Paris-Roubaix, Lüttich-Bastogne-Lüttich sowie Lombardei-Rundfahrt sollen noch in dieser Saison Termine gefunden werden.