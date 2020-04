Während viele Betriebe auch weiterhin geschlossen bleiben müssen oder mit massiven Umsatzeinbußen zu kämpfen haben, verzeichnen Trafikanten im Waldviertel aktuell sogar ein zartes Plus. Grund dafür sei die bereits vor einigen Wochen von tschechischer Seite verordnete Grenzschließung. „Dadurch kaufen die Raucher ihre Zigaretten jetzt wieder bei uns, anstatt in Tschechien, wo sie um einiges billiger sind“, so Trafikanten. Mittelfristig sei sogar mit einem Umsatzplus von 20 Prozent zu rechnen, heißt es dazu aus der Wirtschaftskammer.