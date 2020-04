Whiskey wurde in Garage gebrannt

Der prämierte Tropfen wurde in einer Garage im weststeirischen Schwanberg destilliert und ist auf 4000 Flaschen limitiert. „Wir werden in den nächsten Jahren einige spannende Whiskeykreationen auf den Markt bringen”, erzählt Brennexperte Werner Krauss. Der Neubau der Brennerei in St. Martin soll zukünftige Versorgungsengpässe verhindern, da allein vom „Sulm Valley Whiskey” etwa hundert Fässer hergestellt wurden. „Die Fässer bestehen aus amerikanischer Eiche, daher kommen die Vanille-, Karamell- und Röstaromen”, so Carmen Krauss.