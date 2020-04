Umweltdaten werden mittels Sensoren in allen Landesteilen erfasst. Im Zuge der Digitalisierung sollen sie praktisch nutzbar gemacht werden. Einsatzgebiete könnten die Landwirtschaft, der Weinbau, der Katastrophenschutz sowie die Trinkwasserversorgung sein. Wie die Pläne umgesetzt werden, erkunden derzeit die Fachhochschulen Krems und St. Pölten sowie Wissenschafter der FOTEC in Wiener Neustadt und des ebenfalls dort ansässigen Departments für Sensorsysteme der Donau-Uni. „Dataskop zielt auf eine Stärkung des ländlichen Raumes ab“, so Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner. Das Forschungsprojekt läuft drei Jahre und wird mit 823.000 Euro vom Land gefördert.