„Aus uns leider allzu bekannten Gründen fand die Gemeinderatswahl im März nicht statt. Trotzdem bleibe ich meinem Versprechen treu - meiner Familie und vor allem mir gegenüber. Ende April hätte die konstituierende Sitzung stattgefunden und ich mein Amt als Bürgermeisterin zurückgelegt. So wird es auch sein. Mit 30. April starte ich in ein neues - altes - Leben“, sagt Krammel in einer Aussendung der örtlichen Volkspartei. „Ich bitte um Verständnis, dass der Zeitpunkt meines Abschieds in der derzeitigen Situation vielleicht überraschend erscheint. Ich habe meine Zukunft nach den ursprünglichen Gegebenheiten geplant und möchte daran festhalten.“