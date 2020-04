„Warum fährst du so spät von daheim weg?“

Als dieser davon erfuhr, forderte er die Firma auf, das zumindest in seiner Freizeit zu unterlassen. Doch die Firma tat das nicht, im Gegenteil. Wenn der Mann in den Augen der Chefs zu spät von zu Hause losfuhr, musste er sich dem Bericht zufolge anhören: „Warum fährst du so spät von daheim weg?“