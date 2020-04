Die Defereggentalstraße (L25) ist nach einem Felssturz zwischen dem Mellitztunnel und der Mellitzgalerie, im Gemeindegebiet St. Veit, derzeit gesperrt. Der steinerne Brocken landete in der Schwarzach, wodurch es zu einer Unterspülung der Landesstraße kam. Die beiden Gemeinden St. Veit und St. Jakob im Defereggental sind derzeit am Straßenweg nicht erreichbar. An einem Notweg wird gearbeitet.