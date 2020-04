In einer von Covid-19 geprägten Landtagssitzung sollen heute in Eisenstadt insgesamt 43 Gesetze behandelt werden. Im verkleinerten Landtag, es werden nur 19 Abgeordnete teilnehmen, sollen alle 39 die Pandemie und ihre Folgen und Auswirkungen betreffenden Gesetze in einer Sammelnovelle beschlossen werden.