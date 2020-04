Wien wählt am 11. Oktober einen neuen Landtag und Gemeinderat. Auf diesen Termin habe man sich in der Stadtregierung geeinigt, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Mittwoch in einer Pressekonferenz, bei der es auch um die Themen Kurzpark- und Begegnungszonen ging. „Der letztmögliche Termin ist der geeignete - und das ist der 11. Oktober.“ Nach wie vor offen ist hingegen, wann die wegen der Corona-Krise im März ausgesetzten Regionalwahlen in der Steiermark bzw. in Vorarlberg nachgeholt werden.