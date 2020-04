Von der Lockerung der Corona-Ausgangsbeschränkungen profitieren auch viele kleine Verkaufsgalerien in der Steiermark. All jene, die weniger als 400 Quadratmeter Verkaufsfläche haben, durften am Dienstag wieder aufsperren. Das heißt, man kann nicht nur Kunst kaufen, man kann auch wieder spannende Ausstellungen besichtigen. Eine Auswahl: