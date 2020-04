Einhergehend mit dem Klimawandel hat sich bei uns ein Trend eingestellt: Es gibt häufig trockene Phasen. Auch den bevorstehenden Sommer prognostiziert Dietz als viel zu trocken. Das führt unweigerlich zu Problemen in der Landwirtschaft, niedrigen Seewasserspiegeln sowie Wald- und Buschbränden, gerade an den Südhängen. Der Grund: „In Zeiten der Klimaerwärmung gibt es häufiger festgefahrene Wetterlagen“, weiß Dietz. „Das bedeutet, dass die Großwetterlage beständiger ist, wenn sie sich einmal eingestellt hat.“ Ist es einmal sonnig und trocken, bleibt das auch für längere Zeit so. Denn die Wetterlagen wechseln sich nicht mehr so schnell ab.