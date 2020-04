In sozialen Netzwerken kursieren dieser Tage viele Verschwörungstheorien - unter anderem, dass 5G-Funk die Ausbreitung von Covid-19 begünstige. In einigen EU-Ländern hat das gravierende Folgen. Allein in Großbritannien zündeten 5G-Gegner in den vergangenen Wochen 40 Handymasten an. Viele davon waren nicht einmal mit 5G-Sendeanlagen ausgestattet.