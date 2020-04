Für Czernohorszky gäbe es mehrere mögliche Szenarien, wie man zurück in den schulischen Alltag finden könnte. So wäre es möglich, nur einen Teil der Kinder in die Schulen zurückzuholen, jedes Kind an einem anderen Tag in die Klasse zu zitieren oder auch in Kleingruppen zu unterrichten. Fest steht allerdings, dass Klarheit geschaffen werden müsse, so der Stadtrat.