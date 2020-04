Nur gemeinsam kann Europa das Coronavirus besiegen, so der eindringliche Appell aus Brüssel am Mittwoch. Beim schrittweisen Ausstieg aus den Corona-Auflagen will die Europäische Union mit gemeinsamen Regeln einen Fleckerlteppich verhindern. Die 27 EU-Mitgliedsländer sollten zusammen Kriterien für die Lockerung der Beschränkungen für Bürger und Wirtschaft festlegen, erklärten EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Ratschef Charles Michel. Von der Leyen fordert zudem europäische Investitionen in Billionenhöhe nach der Corona-Krise. In Europa haben sich mittlerweile mehr als eine Million Menschen mit dem Coronavirus infiziert.