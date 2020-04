Österreichs Bundesliga darf sich auf die mögliche Wiederaufnahme der Saison vorbereiten. Die zwölf Klubs der obersten Liga sowie Cup-Finalist Austria Lustenau (2. Liga) dürfen ab nächster Woche in Kleingruppen von bis zu sechs Spielern das Mannschaftstraining bestreiten. Das gab Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler (Grüne; oben im Video) bei einer Pressekonferenz, bei der weitere Sport-Lockerungen angesprochen wurden, am Mittwoch bekannt. Zudem gibt die Regierung grünes Licht für die Durchführung von Geisterspielen in der Bundesliga.