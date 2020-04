Wolken erzeugen kleinen Treibhauseffekt

Ein Hochdruckgebiet führt an seinen Rändern Luftmassen im Uhrzeigersinn. „Stellen Sie sich diesen Wirbel vor, der sich im südlichen Teil Grönlands dreht und der buchstäblich wie ein Staubsauger die Feuchtigkeit und Wärme von New York City ansaugt und in der Arktis ablädt“, erklärte Tedesco. Die entlang der Westküste Grönlands gedrückte Luft habe zwar im Norden zu verstärkter Wolkenbildung geführt, so die Forscher. Aber anstatt Schneefall zu bringen, hätten diese warmen und feuchten Wolken die Wärme eingefangen, die normalerweise vom Eis abgestrahlt wird, und so einen kleinen Treibhauseffekt erzeugt.