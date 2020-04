Bestattung Wien kreiert „Aushuastverhüterli“

Der Hype um den aktuell notwendigen Mundschutz hat nicht nur viele Menschen in den sozialen Netzwerken kreativ werden lassen, auch zahlreiche Designer der Stadt machten aus der Not eine Tugend und gingen in die Gesichtsmasken-Produktion. Mittlerweile versuchen andere Unternehmen der Mundbedeckung ebenso einen modischen wie humoristischen Mehrwert abzugewinnen. Die Bestattung Wien etwa hat ein eigenes „Aushuastverhüterli“ entworfen.