ÖBB fanden kundenfreundliche Lösung

Besuch aus den USA sollte Robert S. letzten Dezember bekommen. Mit seinen Verwandten plante der Niederösterreicher u. a. eine Zugreise in die Kaiserstadt Bad Ischl (OÖ). Und buchte bei den ÖBB dafür günstige Tickets. „Einen Monat nach Kartenkauf hatte einer meiner Angehörigen unerwartet eine schwere Operation, Reisen wurden ihm untersagt“, so der Leser. Deshalb wollte Herr S. die Tickets stornieren. Weil das wegen der Tatsache, dass Sparschiene-Tickets weder stornier- noch erstattbar sind, abgelehnt wurde, kontaktierte der Leser die Ombudsfrau. Die ÖBB reagierten hier sehr kundenfreundlich und erstatteten in Kulanz die Fahrkarten.