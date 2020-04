Casting mit amerikanischem Akzent

Klums einstiger Schützling arbeitet aber nicht nur an seiner Fitness, sondern auch an der Schauspielkarriere. Wie Meier verriet, hat sie am Ostersonntag von ihrem Agenten in Los Angeles einen Text für ein Casting zugeschickt bekommen. Den büffelt sie jetzt fleißig und arbeitet auch an ihrem amerikanischen Akzent.