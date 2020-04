„Er war immer eine Person, die sich nie in den Vordergrund gedrängt hat, aber immer zur Stelle war, wenn Not am Mann war“, würdigte Salzburgs Landeshauptmann Wielfried Haslauer (ÖVP) den Verstorbenen. Auch einige Kinder Mayr Melnhofs sind politisch aktiv. Dazu zählt etwa Sohn Maximilian. „Max“ ist seit 2017 Landesjägermeister.