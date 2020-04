Der 24-Jährige sei am Dienstag extubiert worden und könne deshalb in den kommenden Tagen von der Intensiv- auf die Normalstation verlegt werden, berichtete Stephan Eschertzhuber, Primar der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin am Landeskrankenhaus Hall. „Ein Intensivaufenthalt ist für den Körper sehr belastend, deshalb wird auch dieser Patient sicher noch einige Tage bei uns in Hall auf der Normalstation bleiben, bevor wir ihn dann nach Hause entlassen können“, fügte Wilhelm Grander, Leitender Oberarzt der Internistischen Intensivstation, hinzu.