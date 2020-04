US-Präsident Donald Trump gibt der Weltgesundheitsorganisation WHO in der Coronavirus-Krise die Schuld für „so viele Todesfälle“. Die Organisation werde zwar größtenteils von den USA finanziert, agiere aber „China-zentrisch“, so der Vorwurf. Auch die österreichische Sinologin Susanne Weigelin-Schwiedrzik sieht zwar Fehler bei der WHO, aber: „Alle Verantwortung für die Ausbreitung der Pandemie der WHO zuzuschreiben, greift zu kurz“, so die Expertin, die ein kritisches Bild über die Verbindung Chinas zur WHO und dessen Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus zeichnet.