Über kaum eine Serie wird gerade so viel diskutiert wie über „Tiger King“ (auf Deutsch: „Großkatzen und ihre Raubtiere“). Millionen Zuschauer auf der ganzen Welt hat es mitten in der Corona-Krise dank dieser Serie problemlos am Sofa gehalten. Jetzt hat Netflix eine Nachfolgedokumentation online gestellt, die sich dem Schicksal der außergewöhnlichen Protagonisten nach der Serie widmet.