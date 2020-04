Direktorin: „Das ist nicht schön, aber es könnte so kommen“

Wenn das Geld ausgeht, plant der Tierpark, sich eine Zeit lang über Wasser zu halten, indem er einige Tiere als Futter für andere opfert. „Das ist nicht schön, aber es könnte so kommen“, bedauert die Direktorin. „Und dann stellt sich immer noch die Frage, was ich mit den reinen Fischfressern mache, den Seehunden und Pinguinen. Im schlimmsten Fall werde ich Tiere euthanasieren müssen, ehe ich sie verhungern lasse.“ Auch andere Zoos würden solche Schritte in Erwägung ziehen, diese Pläne aber nicht öffentlich machen.