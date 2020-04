„Im Urlaub sucht man Kontakt“

Die italienischen Badeanstalten forschen unterdessen offenbar weiter nach Lösungen, um die Sommersaison zu retten. So denken einige sogar an Tunnels, durch die die Badegäste zum Strand gehen müssen - und in denen sie mit Desinfektionsmittel besprüht werden. „Wir werden uns an die Vorschriften halten und zugleich nach Lösungen suchen, die den Tourismus fördern können“, betont Vanni. „Aber Strände sind normalerweise bevölkert. Im Urlaub sucht man Kontakt. Wenn man Vorbeugungsmaßnahmen am Strand respektieren muss, dann überlegt man es sich, überhaupt Urlaub zu machen.“