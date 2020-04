„Das ‘Digital Team Österreich‘ bildet die größte digitale Gratisaktion von in Österreich angesiedelten IT-und Telekomunternehmen, die der starke Zusammenhalt und der Wille zum Durchstarten unserer Wirtschaft vereint“, so Schramböck. In herausfordernden Zeiten wollten Digitalunternehmen auf diese Weise ihren Beitrag leisten, „um diese großen Aufgaben der globalen Krise in Österreich bestmöglich zu managen“.