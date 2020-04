Der Wiener machte sich durch harte Arbeit in diesem sportlichen Ausnahmezustand selbst das größte Geschenk. Nach seiner Horror-Verletzung vergangenen Juli im linken Knie (Kreuzband-, Innenband- und Außenmeniskusriss) stieg der 22-Jährige nun wieder ins Team-Training beim deutschen Zweitligisten VfB Stuttgart ein. “Die aktuelle Lage kommt mir natürlich entgegen. Wir trainieren im Moment noch in Kleingruppen, und jede Übung ist ohne Körperkontakt„, meint der U21-Teamspieler. So wird etwa mit Mario Gomez in der Stürmer-Gruppe täglich am Torabschluss gefeilt. “Das Knie hält. Jetzt muss ich die ganze Sache nur mehr im Kopf richtig verarbeiten können. In den Einheiten kommt in Zukunft ein Zweikampf, bei dem es richtig krachen wird. Dann hat sich meine Verletzung auch mental erledigt!„