Blitzschnell Taschen und Rucksäcke geschnappt und dank seinem Fahrrad rasch geflüchtet - so geht ein dreister Räuber derzeit in der Landeshauptstadt vor. Bereits dreimal schlug der Unbekannte in den vergangenen Wochen zu. Die Polizei ersucht nun Zeugen um sachdienliche Hinweise und mahnt zur Vorsicht.