Die höchste tschechische Fußball-Liga könnte am 8. Juni wieder mit dem Spielbetrieb beginnen, allerdings wegen der Coronavirus-Pandemie nur mit Partien ohne Zuschauer. Das erklärte Gesundheitsminister Adam Vojtech am Dienstag auf einer Pressekonferenz. Laut dem Plan der Regierung dürfen die Oberhaus-Profis ab kommendem Montag vorerst in Kleingruppen ins Training einsteigen.