Wiener Manufaktur produziert Klopapier-Schneekugel

Die Inspiration dafür liegt auf der Hand. Die Ausnahmesituation führte bei vielen zu Hamsterkäufen, besonders Toilettenpapier war gefragt. „Selbst in Australien kaufen die Menschen die Regale mit Klopapier leer. Und ich verstehe nicht, warum. So habe ich mir gedacht, es wäre ja ganz lustig, so eine kleine Klopapierrolle in eine Schneekugel hineinzusetzen“, erzählt Erwin Perzy von der Wiener Schneekugel-Manufaktur dem ORF.