Die Regierung in Washington hat sich nach eigenen Angaben mit US-Fluggesellschaften auf ein Hilfspaket im Volumen von 25 Milliarden Dollar (rund 23 Milliarden Euro) geeinigt. Die Branchengrößen American Airlines, United Airlines, Delta, Southwest Airlines, JetBlue and Alaska Airlines sowie einige kleinere Unternehmen hätten die Vereinbarung angenommen, teilte das Finanzministerium am Dienstag mit.