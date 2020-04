WHO: Trumps Vorgehen das „Schädlichste, was jetzt passieren kann“

Die WHO hatte die Vorwürfe und Drohungen von Trump, die er in der Vorwoche von sich gegeben hatte, übrigens bereits mit einem dramatischen Appell gekontert. Das Coronavirus für politische Zwecke zu missbrauchen, sei das Schädlichste, was jetzt passieren könne, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus vergangene Woche in Genf. Nur Einigkeit helfe, „wenn man nicht noch viel mehr Leichensäcke“ riskieren wolle. Die in Genf ansässige WHO ist die wichtigste Sonderorganisation der Vereinten Nationen im Gesundheitsbereich.