Was ist los in Österreich, wie gehen die Menschen um mit der Corona-Krise? Wir von der „Krone“ erfahren es jeden Tag um 11 Uhr. Wenn sich Wiener Hauptredaktion und die Bundesländer-Redaktionen zur Videokonferenz treffen. Da tauschen wir uns über die Tagesplanung aus - von den gemeinsam erarbeiteten Corona-Seiten bis zu den Landes-Schwerpunkten in unseren neun Ausgaben. Aber am spannendsten sind jetzt die Stimmungsbilder, die in den einzelnen Ländern gezeichnet werden.