Angebote einholen statt Ausschreibungen

„Außerordentliche Situationen erfordern außerordentliche Maßnahmen. Das haben wir in den vergangenen Wochen gelernt und das muss in den nächsten Monaten auch für die Wirtschaft gelten. Es wäre also sinnvoll, über ein Covid-Maßnahmengesetz temporär Ausschreibungen durch das Einholen von Angeboten ersetzen zu dürfen. Dann hätten wir die Chance, diesen großen Impuls für die regionale Wirtschaft rasch zu setzen“, erhofft sich Krackl Unterstützung durch den Bund.