Glimpflich ausgegangen ist ein Brand in einem bewohnten Holzhaus in Großkirchheim. Aus noch unbekannter Ursache hatte das Dach am Dienstagabend zu brennen begonnen. Eine 50 Jahre alte Bewohnerin hatte das Feuer um den Kamin bemerkt und Alarm geschlagen. Sofort hatte die Familie mit der Brandbekämpfung begonnen, ehe 97 Einsatzkräfte der umliegenden Feuerwehren alles rasch unter Kontrolle brachten. Im „Krone“-Interview erzählt der Kommandant der Feuerwehr, warum es hätte schlimm ausgehen können.