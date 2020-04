Der Mopedlenker missachtete alle Anhalteversuche der Polizisten und fuhr durch mehrere Ortsteile Straßwalchens in Richtung Frankenmarkt davon. Die Streife konnte den Jugendlichen schließlich anhalten. Die Kontrolle am Rollenprüfstand ergab eine Geschwindigkeit von 98 Stundenkilometern. Das Kennzeichen, das der 16-jährige Lenker aus dem Bezirk Vöcklabruck im Rucksack mitführte, und der Zulassungsschein wurden ihm an Ort und Stelle abgenommen. Der Jugendliche wird wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.