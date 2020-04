Am ersten Tag in Freiheit ist der Flachauer Ortschef Thomas Oberreiter vor allem erleichtert. „Da sind wir schon froh, dass das jetzt vorbei ist. Vier Wochen sind eine lange Zeit“, sagt Oberreiter. In Flachau galt bis zur Aufhebung eine vollständige Verkehrsbeschränkung. Nur Personen mit Schlüsselberufen durften sich in der Früh auf den Weg in die Arbeit machen.