In der „ZiB spezial“ (siehe Video oben) hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) am Dienstagabend die Kennzahlen genannt, aufgrund denen eine mögliche weitere Lockerung oder Verschärfung der Corona-Maßnahmen möglich sei: die Zahl der Krankenhausaufenthalte, die absolute Zahl der Erkrankten und den Replikationsfaktor. Wenn es schlechter werde, würde man jedenfalls „sofort Alarm schreien“ und wieder strengere Regelungen einführen. Das Coronavirus werde Österreich noch so lange begleiten, bis es eine Impfung oder ein wirksames Medikament gebe.