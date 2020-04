Flurbrand in Freistadt

Die Waldbrandschutzverordnungen müssen von den jeweiligen Bezirkshauptmannschaften in Kraft gesetzt werden. In den meisten Bezirken ist das heuer bereits im März geschehen. Darum scheren sich aber einige Mitbürger relativ wenig. Am Ostermontag musste die FF Freistadt zu einem Flurbrand in der Nähe des Skilifts ausrücken. Die Bereitschaftsgruppe konnte das Feuer rasch eindämmen und löschen. „Eine Ausbreitung auf das angrenzende Waldstück hätte bei der derzeitigen Trockenheit fatale Folgen gehabt“, warnt ein Feuerwehrmann.Deshalb wurde zur Brandursachenermittlung auch die Polizei hinzugezogen.