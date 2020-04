Die Liga wurde in einem Schreiben des Linzer Eishockey-Vereins am heutigen Dienstag und damit einen Tag vor Fristende um eine Neuaufnahme in die Liga und um Übermittlung der dafür vorgesehenen Anforderungsliste gebeten. Zudem liegt der Liga eine Presseaussendung der Linz AG vor, wonach der derzeitige Hallenpachtvertrag für die Black Wings nach Ablauf am 30. April 2020 nicht verlängert wird. Aus diesem Grund wurden die Black Wings aufgefordert, eine Stellungnahme betreffend der aktuellen Hallensituation abzugeben. Die weitere Vorgehensweise und der zeitliche Ablauf der nun nacheinander erforderlichen Schritte werde auf Basis der Liga-Statuten und der Grundregeln der Eishockey-Liga in den kommenden Tagen vom Liga-Präsidium festgelegt, hieß es. Nach Vorliegen aller notwendigen Informationen ergeht ein Bericht an die Generalversammlung der Liga, wo - sofern es keine einvernehmliche Lösung beider Parteien gibt - über die weitere Vorgehensweise entschieden werden muss.