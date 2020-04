Wir jonglieren noch herum. Ich hoffe, den Großteil in der nächsten oder übernächsten Spielzeit realisieren zu können, aber ein oder zwei werden gar nicht kommen. In der neuen Spielzeit wird es also mehr Titel geben als normal. Dennoch können wir nicht unbegrenzt herumschieben, denn alle Verträge für die nächste Spielzeit stehen bereits, das wäre ein negativer Dominoeffekt.