Der SAK möchte die Hinrundentabelle gelten lassen



„Uns war klar, dass nicht fertig gespielt wird“, meint SAK-Obmann Josef Penco, der damit kein Problem hat. „Dafür aber damit, dass der Herbst annulliert werden soll. Warum nimmt man Vereinen den Meistertitel weg, nachdem sie sich so engagiert haben?“ Penco, der mit den Nonntalern im Herbst die Regionalliga dominierte, vergleicht die Situation mit Skisprung-Bewerben, die in einem Durchgang gewertet werden. „Man sollte das bei uns auch so handhaben. Sonst werden die bestraft, die ordentlich arbeiteten. Und jene belohnt, die nichts zusammengebracht haben.“